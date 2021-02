05.02.2021 h 10:58 commenti

A Montemurlo per San Valentino poesie e “serenate” saranno consegnate a domicilio

Il progetto è promosso dal Comune con il Centro culturale La Gualchiera. È già possibile prenotare il proprio messaggio speciale da recapitare alla persona cara. Le performance artistiche si svolgeranno il 14 e il 21 febbraio

A San Valentino la poesia arriva a domicilio. Da quasi un anno ci siamo abituati a vivere stando lontani, a limitare i nostri contatti, a rimandare i baci e gli abbracci alle persone care per proteggerle dal virus. Ma l'amore, l'affetto e la vicinanza non si fermano e trovano altre forme per arrivare al domicilio di chi amiamo. D'altronde la pandemia ce lo ha insegnato: basta ordinare e il servizio arriva a casa. In questo caso i “rider”, i fattorini, sono il Comune di Montemurlo e il Centro culturale la Gualchiera, insieme con la Compagnia ZiBa e Teatro Insonne, che si sono inventati il progetto “Messaggi in bottiglia - esperimenti di avvicinamento sociale", che consegnerà al domicilio dei montemurlesi che ne faranno richiesta, poesie e musica come in una sorta di serenata. L'iniziativa si svolgerà il 14 febbraio, giorno degli innamorati, e il 21 febbraio dalle ore 18 alle 21.

"I cittadini potranno inviare dei messaggi speciali a persone a loro care. - spiega Laura Belli del centro La Gualchiera –. Si potrà infatti prenotare un piccolo momento poetico che vedrà coinvolti due attori e un musicista. Come nell'antica tradizione delle serenate, il gruppo di artisti andrà sotto casa dei destinatari e recapiterà il messaggio poetico accompagnato dalla musica. Un modo per affermare, attraverso l'arte e la poesia, dei momenti di incontro e di avvicinamento".

La consegna sarà una vera e propria performance artistica: gli attori leggeranno una poesia (che il mittente potrà scegliere tra una lista di proposte o a sua scelta) e saranno accompagnati da un momento coreografico-musicale tutto rigorosamente dal vivo. "Si tratta di un'iniziativa che vuol mandare un duplice messaggio di speranza.- sottolinea l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Da un lato con queste brevi performance rimettiamo in moto il mondo del teatro e della cultura e riaffermiamo la necessità dell'arte per sentirsi comunità. E dall'altro “I messaggi in bottiglia” rappresentano un'occasione di evasione per chi è solo o è costretto all'isolamento, come gli anziani, i malati. Serenate in rima per credere nel futuro". Per prenotare una consegna poetica a domicilio basta scrivere una mail a gualchiera@gmail.com (preferibile) o in alternativa chiamare i numeri telefonici 3387403172 oppure 3402556348. I posti sono limitati.