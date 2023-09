25.09.2023 h 14:01 commenti

Montemurlo, le assenze alla mensa scolastica segnalate tramite un'App. Al via la sperimentazione

Attraverso l’applicazione i genitori dovranno comunicare all'amministrazione che il proprio figlio non utilizza il servizio. Per ora resta in vigore il doppio sistema che prevede anche la segnalazione da parte degli operatori

A Montemurlo da oggi 25 settembre, è attivo il nuovo rilevatore delle assenze al servizio mensa per gli alunni che frequentano le primarie e la scuola dell' infanzia.

Un' app, che le famiglie dovranno scaricare, con cui possono segnalare l’eventuale assenza del proprio figlio. Si tratta di un periodo di sperimentazione, utile anche per rilevare eventuali criticità, per poi partire a regime con il nuovo sistema nei prossimi mesi. In queste prime settimane saranno sempre le operatrici della mensa tramite tablet a segnalare assenze e presenze alla mensa scolastica e quindi sarà sempre attiva la doppia rilevazione. Il funzionamento del nuovo sistema di rilevazione è molto semplice: ogni mattina tutti i bambini iscritti al servizio di refezione saranno segnati come presenti. Attraverso l’applicazione i genitori dovranno comunicare entro le ore 9 le assenze, ad esempio per l’uscita anticipata del bambino o l’assenza per malattia. «Voglio subito tranquillizzare le famiglie: l'obiettivo dell’introduzione dell’app è quella di semplificare le procedure, ridurre gli errori di fatturazione (ad esempio, bambini segnati presenti a mensa quando invece erano assenti) e quindi gli sprechi di cibo: si cucina solo per chi mangia a mensa.- spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano- Invito tutti i genitori a scaricare l’app e ad utilizzarla. In questo modo, oltre a familiarizzare con il sistema, avranno modo di rilevare eventuali criticità e di segnalarle al Comune». L’assessore Baiano invita tutti coloro che hanno trovato problemi con la nuova app a segnalarli con un’email scrivendo a:pubblicaistruzione@comune.montemurlo.prato.it