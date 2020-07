20.07.2020 h 09:02 commenti

A Montemurlo nuovi cestini per i rifiuti con posacenere, l'assessore: "Ora non ci sono più scuse"

Cestini collocati in particolare lungo la pista ciclabile in via Montalese, nel giardino Collodi e al centro commerciale di via Livorno. "Buttare un mozzicone a terra significa rischiare la multa" le parole dell'assessore all'Ambiente

Proseguono le azioni del Comune di Montemurlo per il decoro e la pulizia di strade e piazze. Sono stati installati undici nuovi cestini dei rifiuti in vari punti della città, in particolare lungo la pista ciclabile in via Montalese. I contenitori dei rifiuti sono stati messi in via Montalese all'altezza del passaggio pedonale della via Doccia e Castello, in via Fratelli Cervi, in via Montalese (di fronte ai civici 350, 309, 223), in via Montalese all'angolo con via Selvavecchia, in via Montalese all'angolo con via Circonvallazione, all'altezza di via Freccioni e di via Loi. Inoltre, i nuovi cestini sono stati sistemati all'interno del giardino “Carlo Collodi”, lungo il passaggio pedonale di via Aldo Moro e nei pressi del centro commerciale di via Livorno. Tutti i cestini sono dotati di posacenere.

«Ora non ci sono davvero più scuse per sporcare e abbandonare i rifiuti, soprattutto lungo la ciclabile.- spiega l'assessore all'Ambiente, Alberto Vignoli - è inoltre importante ricordare che i mozziconi di sigaretta non vanno gettati in terra perché, oltre ad inquinare più della plastica, si rischia di prendere una multa, come previsto da una legge del 2016. Pensiamoci bene quindi prima di deturpare l'ambiente e gli spazi pubblici».



