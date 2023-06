26.06.2023 h 16:51 commenti

A Montemurlo nasce il gruppo di volontariato dell’Associazione nazionale carabinieri

Sono già diciassette gli iscritti al gruppo che darà supporto durante le emergenze e le manifestazioni. Nei giorni scorsi l'incontro con il sindaco

Novità a Montemurlo: in seno all'Associazione nazionale carabinieri è nato il “gruppo di volontariato odv”. Nei giorni scorsi la presentazione ufficiale al sindaco, Simone Calamai, è all'assessore alla Protezione civile, Valentina Vespi. Una scelta, quella di costituire un gruppo di volontariato, maturata all’interno della sezione dell’ Anc per essere maggiormente operativi sul territorio, ad esempio in supporto alle manifestazioni o in caso di emergenze come aiuto alle associazioni comunali di protezione civile. Del nuovo gruppo, che ha una struttura organizzativa autonoma rispetto alla sezione, fanno parte già diciassette volontari. Il presidente è Antonio Bianco, vicepresidente Gianluca Messineo; i consiglieri sono Francesco Messineo, Ignazio Argentino e Vincenzo Salvatore.

«Già da tempo come sezione Anc sentivamo l’esigenza di formare un nostro gruppo per metterci operativamente a disposizione della comunità. - racconta Gianluca Messineo – La pandemia ci ha dato lo stimolo a compiere questo passo per essere più vicini ai cittadini, alla nostra comunità anche nelle situazioni emergenziali». Un’iniziativa che il sindaco Calamai ha particolarmente apprezzato: «La costituzione del gruppo di volontari dell’Anc costituisce un contributo prezioso a sostegno della nostra comunità e sono felice di questa scelta della sezione montemurlese dell’Anc".



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus