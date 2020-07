29.07.2020 h 17:18 commenti

A Montemurlo le storie di Gianni Rodari protagoniste della rassegna 'Plaid in famiglia'

Appuntamento domani per la prima delle quattro serate dedicate allo scrittore nel centenario della nascita. In programma la lettura animata di "Strega Dulcamara e il grande libro del maestro"

.