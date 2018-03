07.03.2018 h 16:53 commenti

A Montemurlo la testimonianza del poliziotto sopravvissuto alla strage di Capaci: "Quel giorno sono morto anche io"

Il toccante racconto di Angelo Corbo agli studenti della scuola media Salvemini -La Pira che hanno preso parte all'iniziativa organizzata dal Comune in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia. Corbo ha ricordato con dovizia di particolari il 23 maggio 1992: "I giovani devono conoscere, devono sapere"

“Chi vi parla oggi non è Angelo Corbo. A parlarvi sono Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Io non sono avvezzo a parlare in pubblico e se lo faccio è per dar voce a loro che non ci sono più”. E' cominciato così il racconto di Angelo Corbo, poliziotto della scorta del giudice Giovanni Falcone, sopravvissuto all'attento di Capaci, che ieri, martedì 6 marzo, è intervenuto all'iniziativa promossa dal Comune di Montemurlo per celebrare la Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia, alla quale hanno preso parte gli studenti della scuola media “Salvemini- La Pira”.Corbo ha racconta che nel 2006 era arrivato sull'orlo del suicidio perché troppo grande da sopportare il peso della tragedia: essere uscito vivo dall'attentato di Capaci costato la vita al magistrato antimafia Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e ai tre uomini della scorta, e non capirne il motivo. La sua vita è ricominciata solo quando ha capito che la sua missione era quella di continuare a dare voce ai suoi compagni e al giudice Falcone sui quali “nei libri e nelle fiction sono state fornite ricostruzioni lontane dalla realtà”. Così da alcuni anni Corbo gira per le scuole, incontra i ragazzi e gli parla di mafia: “La mafia non è un fenomeno che coinvolge solo alcune regioni del nostro Paese, la mafia è presente e ben radicata anche in Toscana, basta guardare la lista dei beni confiscati sul territorio – ha detto - il mafioso non è solo chi uccide. Il bullismo è un comportamento mafioso perché il bullo come il mafioso calpesta i più deboli con il sostegno dei suoi soldatini che lo incitano e proteggono con un atteggiamento omertoso”.Corbo, nato nel quartiere Noce di Palermo, ha raccontato ai ragazzi della sua infanzia negli anni Ottanta, anni della terribile guerra di mafia, da “segregato” in casa per non finire nelle maglie della malavita. Ha raccontato come a 14 anni sia stato vittima di atti di bullismo: “Mi erochiuso in me stesso e non avevo il coraggio di chiedere aiuto”. E poi la scelta di entrare in polizia: “L'ho fatto per Claudio Domino, un bambino di 11 anni, ucciso dalla mafia perché forse aveva visto qualcosa che non doveva. Conoscevo bene questo bambino, figlio di un negoziante, con il quale ero solito giocare. Entrare in polizia significava dare qualcosa di concreto al mio ideale, cercare di portare la mia città a ritrovare dignità”. A Corbo, dopo poco essere entrato in polizia e senza alcuna specifica preparazione o esperienza, viene chiesto di entrare nella scorta di Falcone: “Ho accettato perché per me Falcone era un'icona”. Corbo ha rievocato gli anni con Falcone, i turni di lavoro estenuanti, l'impossibilità di avere una vita privata. Poi il giorno della strage di Capaci di cui Corbo ricorda ogni minimo particolare. “Io quel giorno sono morto. Quel 23 maggio 1992 alle 17.58 muore quell'Angelo Corbo che era nato nel 1965, che era sposato e aveva un figlio e ne nasce un altro. Rinasce un'altra persona che non mi piace”.“I ragazzi sono il nostro futuro ed è giusto far conoscere loro queste pagine così tragiche della nostra storia. Conoscere la mafia, sapere che esiste anche in Toscana, significa imparare a combatterla - ha detto la presidente del consiglio comunale di Montemurlo Antonella Baiano – questa è educazione civica”. Il sindaco Mauro Lorenzini ha aggiunto che “solo grazie alla conoscenza possiamo essere liberi”.