04.11.2021 h 09:36

A Montemurlo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, il punto sull'illegalità

Resi noti alcuni dei dati sull'andamento dei reati. Il gruppo interforze è intervenuto in tre aziende contestando sanzioni per 150mila euro. In calo lesioni e furti, in aumento truffe e frodi informatiche. Il sindaco: "Occasione per discutere di azioni volte ad aumentare la sicurezza e a tutelare il tessuto produttivo"

Ventitré lavoratori irregolari,otto dei quali senza permesso di soggiorno, e sanzioni per quasi 150mila euro. E' il bilancio di tre controlli interforze compiuti a Montemurlo in altrettante aziende. Questo uno dei dati snocciolati nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocata a Montemurlo ieri, mercoledì 3 novembre, per fare il punto sull'andamento dei reati. Presenti il prefetto e i vertici delle forze dell'ordine oltre, ovviamente, al sindaco Simone Calamai. In calo il numero dei reati denunciati e in particolare quelli che più determinano la percezione di insicurezza nei cittadini: lesioni, furti, percosse. In controtendenza, invece, truffe, frodi e delitti informatici. “Avere ospitato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica – il commento del sindaco – è segno che c'è grande attenzione per il nostro territorio. Montemurlo è una realtà tranquilla e sicura e, pur non riscontrando particolari criticità, la riunione è stata l'occasione per approfondire aspetti legati alla sicurezza e per implementare i controlli e le azioni contro le illegalità, soprattutto a tutela del tessuto produttivo sano”.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

