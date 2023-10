16.10.2023 h 15:51 commenti

A Montemurlo istituito il Consiglio comunale dei ragazzi, eleggerà anche il proprio sindaco

Tra i principali scopi del Consiglio, che dura in carica due anni ed è composto da 16 consiglieri c'è quello di far conoscere le istituzioni ed il loro funzionamento, educare alla partecipazione democratica e capire concretamente come rappresentare i bisogni e le necessità individuali e collettive

Il Comune di Montemurlo avrà il consiglio comunale dei ragazzi, che nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale, insieme all’istituto comprensivo “Margherita Hack” e alla scuola paritaria “Ancelle Sacro Cuore” , di rendere partecipi gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado alla vita politica e pubblica della loro comunità. "Il consiglio comunale dei ragazzi è lo strumento per lavorare insieme, Comune e istituti scolastici, sui temi della partecipazione democratica per formare cittadini consapevoli di diritti e doveri - spiega la presidente del Consiglio comunale, Federica Palanghi - Sono certa che i nostri studenti sapranno portare idee e proposte per migliorare ed arricchire la nostra comunità". Tra i principali scopi del Consiglio, che dura in carica due anni ed è composto da 16 consiglieri c'è quello di far conoscere le istituzioni ed il loro funzionamento, educare alla partecipazione democratica e capire concretamente come rappresentare i bisogni e le necessità individuali e collettive ed elaborare proposte da sottoporre all’attenzione dell‘amministrazione comunale. Tutti gli alunni iscritti alle classi quarte e quinte della primaria dell'istituto comprensivo “Hack”, della paritaria del Sacro Cuore e l'intero ciclo della secondaria di primo grado “Salvemini- La Pira” faranno parte dell’elettorato attivo e passivo. Gli ambiti di programmazione a cui gli studenti potranno lavorare sono la pubblica istruzione, l'ambiente le politiche giovanili, lo sport, le pari opportunità, la cultura e le politiche sociali in stretta collaborazione con il consiglio degli adulti. Al termine della discussione i ragazzi potranno inviare al presidente del Consiglio comunale una comunicazione con il contenuto e gli esiti finali della discussione e degli argomenti trattati.. Sarà anche eletto un sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi che rappresenterà tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Montemurlo.

Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus