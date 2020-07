15.07.2020 h 16:49 commenti

A Montemurlo inaugurata la prima panchina arcobaleno della provincia

L'iniziativa al giardino di San Babila a Oste per sostenere i diritti delle persone Lgtb. Dopo quella gialla per Giulio Regeni, la prossima sarà quella blu simbolo della sensibilizzazione sull'autismo

È stata inaugurata questa mattina, 15 luglio, nel giardino di San Babila a Oste la prima panchina arcobaleno della provincia di Prato per sostenere i dritti delle persone Lgtb e per condannare ogni forma di discriminazione di genere o di orientamento sessuale.

"Con questo gesto vogliamo lanciare un messaggio a tutta la cittadinanza: Montemurlo è una città aperta, libera e inclusiva - ha sottolineato con forza il sindaco Simone Calamai -. Siamo uniti nel dire che a Montemurlo nessuno deve sentirsi solo o emarginato. Un'inaugurazione che arriva proprio nel giorno in cui portiamo in consiglio una mozione a sostegno della legge contro l'omofobia e contro ogni forma di odio".

Il giardino di San Babila a Oste diventa così “il giardino dei diritti”. "La panchina arcobaleno prosegue il percorso di impegno portato avanti con forza dall'amministrazione e arriva dopo l'installazione della panchina gialla per Giulio Regeni. - spiega l'assessore alle pari opportunità, Valentina Vespi –. Panchine colorate per stimolare la riflessione e per proseguire il cammino dei diritti per tutti".

Sulla panchina color arcobaleno è stata installata una targa con l'articolo 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". All'inaugurazione della panchina arcobaleno era presente anche Emanuele Bresci, presidente del Comitato Lgtb di Prato, che ha sottolineato: "Gesti come questo rappresentano simboli importanti di inclusione per far sentire meno sole le persone Lgtb". Sostegno all'iniziativa è stato espresso anche dal consigliere regionale, Nicola Ciolini che ha detto: "Un gesto che testimonia l'impegno dell'amministrazione comunale contro ogni forma di intolleranza. Il mio auspicio per il futuro è che la Regione Toscana possa avere una guida che continui le battaglie contro ogni forma di discriminazione".

Le inaugurazioni delle panchine sui diritti proseguiranno sabato 25 luglio alle 11, sempre al giardino di San Babila a Oste, con la panchina blu simbolo della sensibilizzazione sull'autismo contro l'indifferenza e per l'inclusione sociale delle persone autistiche.