A Montemurlo il menù scolastico si legge direttamente sull'app

L'applicazione, fornita dall'azienda che gestisce il servizio, è scaricabile da oggi. L'assessore Baiano: "Si potranno consultare le portate nell'ottica di migliorare l'organizzazione alimentare della giornata dei bambini"

I menù del servizio di mensa scolastica di nidi, scuole dell'infanzia, primarie e medie di Montemurlo sono accessibili dal telefonino tramite l'app di Dussmann, la società che ha in appalto il servizio, “CosaMangioOggi”, disponibile su playstore e applestore.

“Un modo per avere l'immediata conoscenza del menù delle varie scuole, favorendo quindi l'organizzazione complessiva della giornata alimentare, ma anche andando a rafforzare il dialogo tra famiglie e amministrazione comunale. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano - Un servizio molto utile soprattutto in caso di variazione improvvisa di menù per avere in tempo reale la conoscenza di quanto viene servito nelle varie scuole “.

Per scaricare l'app “CosaMangioOggi” è necessario accedere al Play Store (per gli utenti Android) o all’App Store (per gli utenti IOS) e trovare l’applicazione CosaMangioOggi –Dussmann e scaricarla sul dispositivo. Per conoscere il menù è sufficiente selezionare dalla barra “Comune Montemurlo” e quindi “Scarica menù” e selezionare la mensa della scuola interessata (ad esempio “nido”).







