19.10.2019 h 08:48 commenti

A Montemurlo fine settimana carico di eventi con le associazioni del territorio

In programma appuntamenti per tutti i gusti: dal teatro alla lettura, dalla degustazione delle castagne alla conferenza sulla natura per inaugurare il nuovo Centro di documentazione di scienze naturali e botanica

Anche questo fine settimana a Montemurlo tantissimi eventi per divertirsi, conoscere, stare insieme, promossi dal Comune in collaborazioni con le associazioni del territorio.Oggi, sabato 19 ottobre, alle 17 al centro visite “Il Borghetto” (via di Bagnolo di sopra) inaugurazione del nuovo Centro di documentazione di scienze naturali e botanica, creato grazie al fondo librario donato dagli eredi di Bruno Acciai, studioso montemurlese, ricercatore di piante e botanica, in particolare della flora e della vegetazione dell’Area Protetta del Monteferrato. A seguire si svolgerà “Una vita senza piante è possibile? Le cose che non potremmo fare se non esistessero le piante”, una conferenza a cura di associazione Komorebi – Ambiente Nutrizione Benessere. L'iniziativa è inserita in “Un autunno da sfogliare”, la rassegna realizzata dal Sistema bibliotecario provinciale pratese di cui fa parte la biblioteca comunale di Montemurlo “Bartolomeo Della Fonte” e fa parte del ciclo “Le piante e l'uomo: consumo, conservazione e cura”.In serata, alle21.15, al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) continua la rassegna“ Chi ride campa cent'anni” a cura del Gruppo teatrale I Limoni che propone lo spettacolo “La zona tranquilla” della Compagnia “Gli Smemorati” Ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione al numero al 347 0460980.Al teatro della Gualchiera (via del Carbonizzo 9-11) sempre stasera alle 21 la rassegna di teatro comico “Non solo Pop – Corn” propone il secondo spettacolo in cartellone, “Boris”, di e con di e con Samuele Mariotti e la regia di Teresa Bruno. Una serie di gag comiche, in cui emerge il lato buffo e allo stesso tempo delicato dell’essere umano.Per maggiori informazioni e prenotazioni telefono 347 0321281 oppure 340 2556348, email: gualchiera@gmail.com Domenica 20 ottobre alle 9 la giornata inizia alla palestra della scuola media “Salvemini- La Pira” di via Deledda con lo stage regionale di Karate shotokai a cura di Area Manager Consulting Group - Per informazioni Angelo 347 4949372Sempre domenica alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” (piazza Don Milani, 1) ritornano le aperture straordinarie della domenica pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30. Nello spazio del Libro parlante alle ore 16,30 si svolgerà un simpatico laboratorio di animazione alla lettura dedicato ai bambini dai 3 agli 8 anni del ciclo “Animali animati e dove ascoltarli”. L'incontro di domenica pomeriggio è dedicato agli “Animali dal cuore grande: tre gufi”. Durante i laboratori è richiesta la presenza di un genitore.Per concludere la giornata dalle ore 15 alle 20 di domenica 20 ottobre al Circolo Gino Gelli di Bagnolo (via Montalese, 197) si svolgerà la “Sfrugiatata”, iniziativa per la valorizzazione dei prodotti locali con la distribuzione e vendita di castagne e di altri prodotti.