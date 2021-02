04.02.2021 h 14:49 commenti

A Montemurlo dimezzati gli incidenti stradali, recuperati 65mila euro con il progetto Equità

Sono 49 i sinistri accertati, 32 con feriti, ma nessuna vittima nel 2020. Il maggior numero di sanzioni riguarda la rimozione di veicoli durante la pulizia delle strade, le strade più pericolose sono via Berlinguer e via Rosselli

Calano gli incidenti, nessuno mortale, le contravvenzioni, ma aumentano i comportamenti virtuosi di cittadini e imprenditori di Montemurlo. Nel 2020 i sinistri sono stati 49 di cui 32 con feriti (97 lo scorso anno) in 13 casi dovuti all’alta velocità, seguita dal mancato rispetto delle distanza di sicurezza, sono invece 7 i casi in cui è stato contestato il mancato soccorso ai feriti o la fuga. Le strade più pericolose sono via Berlinguer, via Rosselli, via dell’Industria e via Parugiano di sotto. Nella classifica delle infrazioni il primo posto tocca alla rimozione dei veicoli durante la pulizia delle strade(929), seguita dall’eccesso di velocità(422) e dall’omessa revisione (397). Rispetto al 2019 cala di 5 punti, passando al 72%, la riscossione delle multe. Con il targa system a fronte di un numero doppio di controlli sono state rilevate 537 violazioni, l’anno prima erano 834, mentre tramite autovelox sono 429 di cui 22 contestate direttamente. “Dati prevedibili – ha commentato l’assessore alla Municipale Valentina Vespi – ma che comunque rilevano due aspetti importanti: maggiore disciplina da parte degli automobilisti, ma anche che il lavoro fatto per rendere più sicure le nostre strade inizia a dare i primi risultati. Il sistema delle telecamere funziona e fra poco ne verranno istallate altre in tutto il territorio anche con lo scopo, come per i giardini di Bagnolo e Piccolo principe di scoraggiare atti vandalici”. Anche nell’isola ecologica, dove si potrà entrare soltanto strisciando la carta d’identità elettronica o la tessera sanitaria, saranno collocate tre telecamere.

Un lavoro che è stato portato avanti da 18 agenti di cui 3 sono stati assunti, due in formazioni e uno a tempo determinato, nel corso del 2020. “La Municipale – ha spiegato il sindaco Simone Calamai – nonsolo ha portato avanti in presenza i compiti tradizionali, ma anche quelli legati ai controlli per la pandemia. Inoltre a ottobre è iniziato il servizio di prossimità che ha comportato ulteriore lavoro: il 63% delle richieste sono già state risolte”

Per quanto riguarda la nomina del nuovo comandante i colloqui, iniziati quasi un anno fa sono ancora in corso e per ora il ruolo di comandante è stato assegnato al segretario generale Vera Aquino: “E’ una mia scelta ha spiegato Calamai – ma a breve verrà nominato il comandante, ormai siamo alla fine delle selezioni”.

E sul fronte della pandemia gli agenti hanno effettuato 154 controlli su 1.396 persone, 1.073 attività commerciali e produttive per un totale di 42 multe. Per quanto riguarda i contagi si sono registrati 823 casi con il picco maggiore a novembre. 1.600 le persone in quarantena. Il comando diviso in “bolle” per tutto lo scorso anno è rimasto immune da contagi, anche grazie agli stretti protocolli adottati, invece ha inaugurato il 2021 con un positivo. Sempre in ambito Covid con il progetto Ti aiutiamo in collaborazione con il mondo del volontariato, sono stati fatti 150 servizi di cui 85 per spesa a domicilio. Mentre sono 222.000 le mascherine confezionate e distribuite casa per casa.

L’attività della Municipale è stata caratterizzata anche da 52 controlli di edilizia, 119 in ambito commerciale, di cui nessuna sanzione, 60 ambientali con 2 sequestri di aree utilizzate come stoccaggio di ferro ma prive di autorizzazione, 13 le carcasse di veicoli rimossi e 32 i controlli del progetto Equità in collaborazione con So.ri per il recupero soprattutto della Tari non pagata. “Con questa operazione – ha spiegato Calamai – abbiamo recuperato 65mila euro, di cui oltre 10mila pagati immediatamente e gli altri rateizzati. Un risultato importante nonsolo per il bilancio del Comune, abbiamo un 15% di insoluti su cui si sono concentrati i controlli, ma anche per una questione di equità verso chi paga le tasse”.

I macchinari sequestrati sono 70, ma i capannoni sono ormai fermi da mesi.







Edizioni locali collegate: Montemurlo

