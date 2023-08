17.08.2023 h 09:54 commenti

A Montemurlo demolito e ricostruito il muro di contenimento di Villa Alta, tratto di via Montalese chiuso da lunedì 21 agosto

La chiusura prevista fino a giovedì 14 settembre. Il bastione sarà arretrato e porterà importanti benefici alla viabilità con l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di un marciapiede

Partiranno lunedì 21 agosto i lavori di demolizione e ricostruzione del muro di contenimento di Villa Alta a Montemurlo, il complesso residenziale storico che si trova lungo la via Montalese al civico 354. Il nuovo proprietario della villa sta lavorando per recuperare l'immobile ai fini della residenza e l'intervento di demolizione e ricostruzione del muro di contenimento si configura come un' opera di urbanizzazione primaria molto importante ai fini della viabilità cittadina. Villa Alta, infatti, si trova lungo la via Montalese su una curva a gomito molto stretta, uno dei punti più critici della viabilità urbana della zona centrale. I lavori di demolizione del muro serviranno quindi per rettificare la curva e rendere la circolazione più sicura su questo tratto di via Montalese. Inoltre, il muro di contenimento del giardino di Villa Alta sarà arretrato rispetto all'attuale collocazione, consentendo così l'allargamento della sede stradale e la realizzazione di un marciapiede sul lato destro della via Montalese in direzione Bagnolo – Montemurlo. L'intervento richiederà la chiusura totale della via Montalese per consentire al cantiere di procedere rapidamente.

Dunque dalle 8 del giorno 21 agosto e fino alle 18 del giorno 14 settembre è prevista la chiusura di via Montalese dal civico 337 al civico 354, nel tratto tra via Selvavecchia e via Tito Speri.Il percorso alternativo individuato per i veicoli in direzione Montemurlo - località Il Mulino è il seguente: via Montalese, via Pascoli, via Barzano, via Fratelli Rosselli, via Enrico Berlinguer, via Labriola, via Montalese. Nel senso opposto dalla località Il Mulino verso Montemurlo centro il percorso consigliato è via Montalese, via Labriola, via Enrico Berlinguer, via Fratelli Rosselli. Sempre negli stessi giorni, dalle ore 8 del 21 agosto e fino alle ore 18 del giorno 14 settembre, sarà chiusa anche il tratto di pista ciclopedonale lungo via Montalese dal civico 337 al civico 354, nel tratto tra via Selvavecchia e via Tito Speri, con divieto di transito ai pedoni e ai ciclisti.

L'obbiettivo è quello di finire l'intervento prima della riapertura delle scuole. Nel caso i lavori non fossero terminati, dal 15 settembre la via Montalese, dal civico 337 al civico 354, nel tratto tra via Selvavecchia e via Tito Speri, sarà riaperta a senso unico alternato per non andare a creare problemi alla circolazione con la ripresa delle attività scolastiche.