A Montemurlo da settembre anche l'accompagnatore sullo scuolabus delle elementari

Il sindaco Calamai accoglie la richiesta delle famiglie dei bambini che frequentano la scuola primaria di avere un assistente sui pulmini

); anche l'eventuale rinuncia al servizio dovrà essere effettuata online al medesimo indirizzo. I non residenti, invece, devono presentarsi al servizio pubblica istruzione (piazza Don Milani, 2), muniti di documento di identità. Il personale del servizio pubblica istruzione è disponibile a supportare i cittadini impossibilitati ad effettuare l'iscrizione online nei seguenti giorni: il lunedì e venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì dalle ore 15 alle 17.La quota di compartecipazione mensile a carico delle famiglie sarà determinata in base alle presenze dell'alunno e al valore dell'attestazione Isee. Gli utenti possono richiedere ai Caaf l'attestazione Isee, che deve essere disponibile improrogabilmente entro la prima settimana di settembre, per poter ottenere le agevolazioni previste fin dall'inizio dell'anno scolastico. Il personale dell'ufficio pubblica istruzione provvede, ad ogni inizio di anno scolastico, a reperire sul sito Inps tutte le attestazioni in corso di validità, sulla base delle quali viene determinata l'entità della quota del singolo pasto secondo le fasce di reddito. Le tabelle con i dettagli del costo dei pasti sono disponibili sul sito del Comune di Montemurlo nella sezione dedicata alla scuola.