23.10.2019

A Montemurlo arriva la sciarpa sospesa, un dono per chi sta attraversando un momento di difficoltà

L'idea è venuta a Martina Laffi, giovane commerciante che a settembre scorso ha aperto un negozio di abbigliamento in via Montalese, “Stock house Montemurlo”

Dopo il caffè e il panino, a Montemurlo arriva la sciarpa sospesa. L'idea è venuta a Martina Laffi, giovane mamma e neo imprenditrice, che lo scorso settembre ha aperto il negozio di abbigliamento femminile “Stock House Montemurlo” in via Montalese, 499.

"Conoscevo l'abitudine filantropica napoletana del caffè sospeso - spiega -, ma l'idea mi è venuta quando ho sentito parlare del panino sospeso, una consuetudine che si sta diffondendo anche a Prato. Quindi ho pensato: dato che ci avviamo verso l'inverno, perché non regalare a chi ne ha bisogno, e non se la può permettere, una sciarpa calda per affrontare il freddo?".

L'iniziativa, che prenderà il via dal prossimo 1 novembre, è molto semplice: a tutti i clienti del negozio, al momento di pagare il proprio acquisto, Martina proporrà di aggiungere 5 euro e di donare così un “caldo” gesto solidarietà a chi magari sta attraversando un momento di difficoltà economica o personale. Tutte le sciarpe “sospese” saranno raccolte da un'associazione del territorio, che si occupa di assistenza a persone indigenti, e saranno recapitate li dove ce n'è bisogno. L'idea è piaciuta molto anche al sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, che ieri ha voluto incontrare Martina Laffi e complimentarsi con lei: "Si tratta di un gesto simbolico di solidarietà molto importante, un valore per tutta la comunità. Il mio auspicio è che in tanti vogliano lasciare il proprio contributo e regalare a persone indigenti un capo caldo e bello con cui affrontare l'inverno, magari sentendosi meno sole".