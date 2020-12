28.12.2020 h 15:37 commenti

A Montemurlo arriva la “Calza della solidarietà” per donare un sorriso ai bimbi delle famiglie in difficoltà economica

Promossa una raccolta di giochi che saranno poi saranno distribuiti ai bambini che sono seguiti dal Progetto Vela per il sostegno alle persone indigenti. Si potranno fare le donazioni fino al 4 gennaio prossimo

La “Calza della solidarietà” porta i giochi e i dolci della Befana in tutte le case, anche in quelle famiglie dove la crisi e le difficoltà economiche si sono fatte sentire in maniera pesante. L'iniziativa è promossa dal Lions Montemurlo e Leo Club, Cisom Montemurlo, Croce d'oro Montemurlo, Po'sto' Cafè con il patrocinio del Comune di Montemurlo.

A Montemurlo, dunque, fino al 4 gennaio prossimo andrà avanti la raccolta di giochi e calze della befana da donare al “Progetto Vela”, l'iniziativa voluta dal Comune di Montemurlo con il supporto delle associazioni San Vincenzo de' Paoli e Caritas di Oste, per sostenere le famiglie indigenti del territorio. "Un gioco, dei dolci: basta poco per far felice un bambino. - spiegano il sindaco Simone Calamai e l'assessore alle politiche sociali, Alberto Fanti - La Calza della solidarietà è una bella iniziativa alla quale invitiamo tutti ad aderire e che dimostra ancora una volta il grande cuore e la generosità del mondo dell'associazionismo locale".

Per aderire all'iniziativa e donare i giochi e le calze della Befana, che poi saranno distribuite ai bambini, ci si può rivolgere al Cafè Post' ò (via Borselli 89 a Prato) nell' orario 7-18, oppure alla Croce D'Oro di Montemurlo (via Bicchieraia, 6) dalle 8-20 e al Cisom Montemurlo (via Alfieri, 1) dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 nei giorni 28-29-30 dicembre e 4 gennaio.

Il Progetto Vela a Montemurlo è finanziato dal Comune con 50 mila euro e si occupa, attraverso la San Vincenzo e la Caritas Oste, di fornire sostegno alimentare, di pagare le bollette delle utenze ma anche di acquistare materiale scolastico per i bambini. Le famiglie che a Montemurlo sono seguite dal progetto sono oltre 100. Il sindaco Calamai nei giorni scorsi ha conferito alla San Vincenzo de' Paoli e alla Caritas di Oste due encomi per ringraziarli del lavoro a sostegno dei più fragili, un impegno che non si è mai interrotto neppure durante le settimane più dure della pandemia.