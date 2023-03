30.03.2023 h 10:39 commenti

A Montemurlo aprile è nel segno della biblioteca Della Fonte: tante iniziative e aperture straordinarie

Lungo elenco di eventi per valorizzare il polo culturale di villa Giamari nel quale è inserita la biblioteca.Prevista la possibilità di visite guidate e personalizzate con "Affitta un bibliotecario". Tra gli appuntamenti "Le interviste impossibili"

.

Per i bambini dai 3 agli 8 anni ogni sabato mattina di aprile alle ore 10 nello spazio “Il libro parlante” continuano i laboratori di animazione alla lettura con “Oplà...tre salti nell'arte”. Nel mese di maggio, invece, ritornerà Letture&Coccole, attività di promozione della lettura per bambini da 0 a 6 anni, in collaborazione con la cooperativa La Ginestra.

Infine, alla “Della Fonte” arrivano le “Interviste impossibili”, una serie di interviste proposte a personaggi della cultura moderna e contemporanea, liberi pensatori, compositori, scienziati, religiosi, studiosi. Cosa potrebbero dire oggi i pensatori del passato, alla luce di un mondo nel quale pochi contemporanei sanno riconoscersi? L'iniziativa rientra nel progetto Il villaggio dei grilli, promosso dal Comune di Montemurlo con la collaborazione di Liceo artistico Brunelleschi, associazione Linguaggi - percorsi nelle Culture, Università del tempo libero “Eliana Monarca”, Associazione Di.A.Psi.Gra. «Un progetto culturale che consente di fare educazione permanente e di far incontrare le generazioni, i giovani studenti del liceo e i pensionati che frequentano l'Università del tempo libero- spiega Doriano Cirri, presidente dell'Università del Tempo Libero- Un incontro e un dialogo per conoscere e capire meglio il mondo attuale e per capire i pensatori e intellettuali del passato, come Pirandello».

“Ho dimenticato di vivere … – un incontro sognato con Luigi Pirandello” è il titolo della prima intervista impossibile che svolgerà lunedì 17 aprile dalle ore 16,30 alle 18,30 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) ed è aperta a tutti (ingresso gratuito). Pirandello sarà impersonato da Massimiliano Barbini, responsabile della biblioteca specializzata del Centro culturale "Il Funaro" di Pistoia, docente di laboratori di teatro e lettura ad alta voce. L'intervistatore sarà Gianni Cascone, scrittore e regista, docente di laboratori di scrittura creativa.

«Un nuovo modo di studiare Pirandello e per capire cosa rimane del suo pensiero nel mondo di oggi», aggiunge Manuela Parigi dell'Università del Tempo Libero.

La crisi della coscienza, il dramma dell’individuo atomizzato ed isolato in un caos senza nome, lo scetticismo, il senso della contraddizione, la sfiducia nella razionalità, la mancanza di ideali: questi solo alcuni degli aspetti di una acutissima presa di coscienza critica della crisi dei valori che si era aperta nella società e nella cultura e letteratura borghese dell’Ottocento. Pirandello ebbe nitidissima la crisi d’identità dell’uomo moderno, che non è più uno, ma tanti, secondo tutte le possibilità d’essere che sono in noi e secondo quello che gli altri lo fanno. Un incontro riservato agli studenti delle classi quinte del Brunelleschi, a cura di Gianni Cascone, si svolgerà giovedì 13 aprile durante il quale saranno approfondite le tematiche “pirandelliane”. «Si tratta di un'opportunità di grande qualità di approfondire un tema del programma di studio che i ragazzi porteranno all'esame di maturità, e di renderlo attuale, attraverso uno scambio e un confronto tra generazioni» dice la presidente del Liceo Brunelleschi, Maria Grazia Ciambellotti, a cui fa eco la vice preside Sinforosa Petrocelli «Uno stimolo a studiare Pirandello in maniera diversa ed avere un dialogo con lo scrittore stesso, attualizzando il suo pensiero». Gli attori, infatti, incontreranno i ragazzi e inizieranno a conoscere e capire Pirandello, poi verranno coinvolti nella fase attiva dell'intervista, a cui seguirà una rielaborazione collettiva alla quale potranno partecipare anche persone esterne alla scuola.