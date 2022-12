22.12.2022 h 16:17 commenti

A Migliana telefonini con Tim muti da un mese, protestano gli utenti

Nonostante le segnalazione dei residenti nessuno è ancora intervenuto a risolvere il problema, niente internet anche da rete fissa. "Siamo preoccupati tramite internet si gestiscono molti servizi"

Niente cellulari e niente internet per i clienti Tim che abitano a Migliana.

Da un mese, nonostante le segnalazioni, la rete funziona a tratti e da due giorni c'è il blackout totale, i residenti hanno fatto le segnalazioni, ma nessun intervento è stato fatto. A preoccupare è soprattutto la mancanza della rete mobile, visto che la maggior parte delle persone ormai non ha più quella fissa. Ma anche l'assenza di internet, in prossimità delle feste, crea disagio: "Ormai tutto viene gestito tramite la rete - spiegano i residenti - a partire dall' accensione del riscaldamento, all' invio delle ricette mediche. Servizi importanti in un posto di montagna. A questo si aggiunge che i ragazzi saranno in vacanza per quindici giorni e la connessione anche per fare i compiti è fondamentale ".

Probabilmente si tratta di un guasto strutturale che si verifica prevalentemente nei momenti di forte pioggia. "Non riusciamo ad avere connessione neppure stando vicino alla cabina di Tim - continuano gli abitanti - evidentemente il problema è strutturale".

