11.08.2020

A Migliana i funerali di Elenio Pacini. Il conducente dell'auto aveva bevuto troppo

Domani alle 9 l'ultimo saluto al 46enne morto la notte del 5 agosto nell'auto finita nella scarpata. Si aggrava la posizione del 26enne che era al volante e che è già indagato per omicidio stradale

Si svolgeranno domani mattina 12 agosto alle 9 i funerali di Elenio Pacini, il 46enne morto tragicamente la notte del 5 agosto scorso dopo essere stato coinvolto in un terribile incidente stradale, con l'auto sulla quale viaggiava che è finita in una scarpata scendendo da Migliana. Il magistrato titolare dell'inchiesta, la sostituta Carolina Dini, ha restituito la salma alla famiglia, che è assistita dall'avvocato Michele Giacco, dopo l'autopsia eseguita dal dottor Brunero Begliuomini. La perizia ha attestato che Pacini è morto praticamente sul colpo, dopo aver riportato una frattura cranico-cervicale. Il rito funebre sarà celebrato nella chiesa di Migliana e dopo, secondo quelle che erano le sue istruzioni, il corpo di Elenio verrà cremato.

Intanto sul fronte dell'inchiesta sembra aggravarsi la posizione del 26enne che era alla guida dell'auto uscita di strada dopo aver abbattuto il guard rail. Gli esami tossicologici avrebbero rivelato nel sangue del giovane una quantità di alcol di gran lunga superiore ai limiti di legge. E proprio la lucidità diminuita per l'alcol e l'alta velocità sarebbero le cause della drammatica uscita di strada. Il giovane è indagato per omicidio stradale.