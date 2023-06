12.06.2023 h 15:05 commenti

A metà del suo secondo mandato Prestanti incontra i cittadini: "Al Pd dico meno stanze chiuse e più piazze"

Domani sera la giunta e la maggioranza che la sostiene traccerà un bilancio di quanto fatto fino a ora e dei progetti futuri

Tempo di bilanci per il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, giunto quasi a metà del suo secondo mandato. E' giunto il momento di fare un punto con la cittadinanza dei progetti conclusi, quelli avviati e di quelli in programma per il futuro. L'appuntamento è per domani sera, 13 giugno (21.30) in piazza Matteotti, davanti al Comune.

Un confronto con il territorio ma anche con la maggioranza di centrosinistra che lo sostiene, “con un occhio – si legge in un comunicato - a quello che accade intorno dopo le elezioni amministrative, l’avanzata delle destre e un clima nazionale che necessità di una reazione”. Sarà presente il vice sindaco Federico Migaldi e tutti gli assessori. La serata sarà moderata Salvatore Bruno che ha coordinato la comunicazione del Sindaco Prestanti durante le ultime elezioni amministrative. “Con orgoglio oggi posso dire che Carmignano rappresenta un esempio di buon governo anche grazie a una colazione forte e unita - rivendica Prestanti - abbiamo un’idea di Comune ben precisa che fa della sostenibilità, dei beni comuni, della cultura e delle politiche inclusive non solo delle bandiere ma atti concreti. A volte ci considerano una Cenerentola soprattutto nel panorama pratese, in verità noi facciamo della “connessione sentimentale con i cittadini” (di gramsciana memoria) un vero e proprio credo - prosegue il sindaco del Comune di Carmignano - Parlare, confrontarsi e stare tra le persone e vivere la loro quotidianità dovrebbe essere la missione del centro sinistra ovunque dalla periferia al centro. Meno stanze chiuse e più piazze!”.

In caso di pioggia l’incontro sarà spostato in sala consiliare a Carmignano.



