06.04.2019 h 09:35 commenti

A Mediterraneo DownTown si parla di migranti che creano aziende e posti di lavoro. Segui lo streaming

La seconda giornata del festival organizzato da Cospe, Comune e Regione presenta “Economie mediterranee” con le storie di due imprenditori che sono riusciti a fare carriera grazie al loro impegno

Secondo giorno di Mediterraneo DownTown, il festival organizzato da Cospe, Comune e Regione, che ieri sera ha celebrato il Med Carpet al Metastasio con la consegna del premio Mediterraneo di Pace.

Stamani, tra le varie inizitive, un interessante focus dedicato ai migranti che in Italia hanno realizzato imprese e creato posti di lavoro: nel panel “Economie mediterranee” al Museo del Tessuto (ore 11) racconteranno la loro esperienza Hind Laram (stilista originaria del Marocco) Ghapios Garas (imprenditore egiziano). Insieme a loro Jacopo Storni, giornalista e scrittore autore di “L’Italia siamo noi. Storie di immigrati di successo” (Castelvecchi), che, contro ogni stereotipo ha raccontato l’altro volto dell’immigrazione: carriere e percorsi di successo che arricchiscono il nostro paese in tanti diversi ambiti. Questo panel sarà anche l’occasione per parlare del progetto “Savoir Faire” di Cospe e Fondazione Finanza Etica, un progetto che prevede una formazione alla gestione finanziaria e di impresa di migranti sul territorio toscano.

Sarà possibile seguire l'incontro in streaming su Notizie di Prato.