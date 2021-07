27.07.2021 h 15:31 commenti

A Maliseti nuovi interventi sulla viabilità e la piantumazione di oltre 100 alberi

Via libera della Giunta al progetto. Tra gli interventi il prosieguo della pista ciclabile di via Coppola e la riqualificazione di quella di via Montalese

Via libera dalla Giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico-economica per il completamento della viabilità di Maliseti che comprende la riqualificazione e il completamento delle piste ciclopedonali, un nuovo attraversamento pedonale, la messa in sicurezza dell'area verde limitrofa al cimitero di Chiesanuova oltre alla piantumazione di più di 100 alberi, e piante ornamentali alle rotatorie.

L'intervento, proposto dall'assessore alla Città curata Cristina Sanzò, è inserito nel Programma triennale delle Opere pubbliche 2021-2023 e tutte le aree interessate sono di proprietà del Comune di Prato.

"Completiamo la realizzazione della strada mediante opere accessorie che rispondono alle esigenze richieste dal territorio e diamo una importante risposta in termini ambientali con la piantumazione di 117 nuovi alberi e la sistemazione delle rotatorie esistenti" ha detto l'assessore Cristina Sanzò. L’importo complessivo del progetto è di oltre 143mila euro.

Gli interventi si inseriscono nella recente realizzazione di via Nilde Jotti e della pista ciclabile complanare che permette una razionalizzazione dei flussi di traffico in ingresso ed uscita da Maliseti.

Per quanto riguarda via Coppola saranno realizzati, sul lato nord, il proseguo della pista ciclopedonale della larghezza di 3 metri, un’aiuola di divisione con alberature e un parcheggio. Inoltre saranno realizzati attraversamenti pedonali e impianto d’illuminazione.

Sarà messa in sicurezza l’area verde che confina con il cimitero di Chiesanuova con l’installazione di una recinzione contro l'abbandono dei rifiuti. Inoltre la pista ciclabile sarà dotata di nuove alberature e illuminazione.

La pista ciclopedonale in via Montalese, nel tratto compreso tra via Melis e la diramazione verso via Jotti, sarà riqualificata attraverso la piantumazione di piccole aiuole, un nuovo cordolo e paletti delineatori di percorso. Saranno realizzati posti auto in linea per razionalizzare la sosta.

Fanno parte degli interventi approvati nel progetto di fattibilità tecnico-economica anche la piantumazione di alberi e piante ornamentali.