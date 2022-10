Bollette energetiche dimezzate per il Comune di Cantagallo e per un gruppo di cittadini che hanno scelto il teleriscaldamento della centrale di biomasse di Luicciana.

Il combustibile sono gli scarti delle potature dei boschi della Val di Bisenzio. Un impianto realizzato nei primi anni 2000 con un finanziamento europeo, la gestione era stata affidata al Consorzio Forestale Val di Bisenzio, oggi invece a gestirla è Consiag Servizi . "L'amministrazione comunale - spiega il sindaco Guglielmo Bongiorno - dal 2010 ha scelto una fonte energetica pulita. Il risparmio, anche in tempi non sospetti, c'è sempre stato, ora più che mai visto i costi del gas. L'obiettivo è di andare verso l'indipendenza energetica, ma ala strada è lunga, intanto in anticipo sui tempi abbiamo scelto il green".

Alla rete della centrale a biomasse oltre al palazzo comunale, la scuola materna le case di edilizia popolare sono collegate anche alcune utenze private.

"La nostra casa è di 100 metri quadri cinque stanze - spiega Mauro Bolognesi - e lo scorso anno abbiamo pagato in media 100 euro al mese per riscaldamento e acqua calda. Nell' ottica del risparmio abbiamo anche messo i pannelli fotovoltaici e negli ultimi 5 mesi la bolletta è stata di 35 euro. Forse ci sarà qualche ritocco ai prezzi resta comunque una scelta vantaggiosa anche dal punto di vista ambientale". A Cantagallo le altre abitazioni, infatti, vengono scaldate o con inmpiati Gpl oppure con stufe a legna

Con la centrale a biomasse si è anche innescato un altro circolo virtuoso: gli scarti vengono acquistati dal consorzio che gestisce il taglio dei boschi della vallata.