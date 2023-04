06.04.2023 h 17:32 commenti

A luglio torna il Festival delle Colline. Ecco il programma

Sei concerti dal 2 al 24 distribuiti in suggestive location tra Prato, Poggio a Caiano e Carmignano. L'apertura della manifestazione sarà con Sound Bridge Contest, concorso per giovani musicisti all’Ex Fabrica

La poesia folk-rock di Michael Mcdermott, il violino dylaniano di Scarlet Rivera, le “Le otto montagne” di Daniel Norgren, le ballate fumose di Michelle Gurevich, E poi Meg, Extraliscio, Frida Bollani Magoni, Jacopo Fagioli, la nuova edizione del Sound Bridge Contest sono alcuni degli artisti che calcherranno il palco della 44esima edizione del festival delle Colline. Sei le serate in cartellone dal 2 al 24 luglio, a cominciare dal Sound Bridge Contest, concorso per giovani musicisti in piena sintonia con il Festival, domenica 2 luglio all’Ex Fabrica di Prato. I vincitori del contest avranno come premio un viaggio a Sarajevo, reso possibile grazie all’assessore ai Gemellaggi del Comune di Prato, Gabriele Bosi.

Appuntamento doppio mercoledì 5 luglio a Villa Il Cerretino a Poggio a Caiano: dagli States approdano Michael McDermott, cantautore storyteller di Chicago, vincitore l’anno passato del Premio Tenco Internazionale alla carriera, e Scarlet Rivera, la violinista che folgorò Bob Dylan sulla via di “Desire” – ascoltare "Hurricane" per credere – e che dal vivo intreccia brani propri, del menestrello di Duluth e di Fabrizio De André.

Sabato 8 luglio alla Rocca di Carmignano , salgono sul palco la crooner canadese Michelle Gurevich, artista debitrice alla terra dei genitori (la Russia), con il suo sound intriso di ballad struggenti e testi fatalisti, e la regina dell’alt-elettronica italiana Meg, con un live particolarissimo che prende le mosse dall’ultimo album “Vesuvia”.

Un film che ha incantato pubblico e critica, grazie anche alle sue struggenti musiche. Daniel Norgren è il compositore e cantautore svedese che ha firmato la colonna sonora de “Le otto montagne”, premio della Giuria a Cannes. Il suo concerto di mercoledì 12 luglio al Chiostro San Domenico a Prato segna anche il debutto del tour italiano.

Mercoledì 19 luglio l’atmosfera del Giardino della Chiesa di Bonistallo si accorda con la voce e il pianoforte di Frida Bollani Magoni, 18 anni compiuti da poco e la capacità di impossessarsi delle note, legandovi altre emozioni, e donando loro nuove e inaspettate vite. Dal vivo Frida intreccia brani propri a rivisitazioni di Dalla, Cohen, Battiato.

La band che ha rinverdito la tradizione del liscio, innervandola con ritmi e sonorità provenienti dall’elettronica, dal punk e dal rock. Lunedì 24 luglio, alla Villa Medicea di Poggio a Caiano, il festival si chiude nel segno degli Extraliscio. Ad aprire la serata è la tromba di Jacopo Fagioli: Musica Jazz lo ha inserito tra i primi tre “Nuovi talenti italiani”, suona al fianco di Francesco Diodati e Francesco Ponticelli, e con Nico Tangherlini ha dato vita al progetto “Bilico”.

Il prezzo dei biglietti è dai 5 ai 18 euroPrevendite online su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office

Il Festival delle Colline è organizzato dal Comune di Poggio a Caiano in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e Regione Toscana. Direzione artistica di Gianni Bianchi.