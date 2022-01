25.01.2022 h 12:03 commenti

A Liliana Segre la cittadinanza onoraria nel comune di Vaiano

In occasione del Consiglio comunale straordinario convocato per il Giorno della memoria sarà letto anche il messaggio inviato dalla senatrice a vita

Mobilitazione del consiglio comunale di Vaiano in occasione della Giornata della Memoria che sarà celebrata con una seduta speciale in programma per giovedì 27 gennaio alle 17.30. Al centro della riflessione la testimonianza di Liliana Segre che il Comune di Vaiano ha insignito della cittadinanza onoraria. Già da qualche giorno la mobilitazione è partita attraverso i social istituzionali dove trovano ampio spazio i messaggi lanciati da Segre nel corso dei tanti incontri tenuti soprattutto con i giovani. Giovedì prossimo dopo il saluto del sindaco e l’illustrazione delle motivazioni che hanno spinto il Comune a concedere la cittadinanza onoraria, sarà letto il messaggio che la senatrice a vita ha inviato al Comune per ringraziare.