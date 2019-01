11.01.2019 h 10:26 commenti

A lezione con il Maestro Pupi Avati: il regista ospite delle Manifatture Digitali a febbraio

In occasione dei suoi 50 anni di carriera, il celebre cineasta terrà una masterclass rivolta agli allievi attori

Due giorni a Prato per il regista Pupi Avanti che sarà il protagonista indiscusso della Masterclass organizzata a Manifatture Digitali dall'Associazione “Play Arte in Movimento”. Il regista sarà in città i prossimi 23 e 24 febbraio, proprio in concomitanza con le celebrazioni per i suoi 50 anni di carriera.

Per i partecipanti sarà un viaggio intenso e coinvolgente all’interno della recitazione con uno dei più importanti registi italiani. Ogni allievo attore avrà modo di confrontarsi personalmente e individualmente con il Maestro Avati attraverso un testo che lo stesso regista deciderà e che verrà consegnato ai partecipanti. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed un video personale sulla propria performance recitativa accanto al regista.

La masterclass è a numero chiuso e per accedervi è necessario inviare una email all'indirizzo playarteinmovimento@gmail.com indicando nell’oggetto “Masterclass Pupi Avati”.