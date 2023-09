13.09.2023 h 06:46 commenti

A La Querce torna l'appuntamento con la Festa dell'Unità

Da domani a domenica quattro giorni di iniziative e dibattiti al circolo Arci “I Risorti” di via Firenze. Oltre agli incontri politici ogni sera prevista tanta musica e buona cucina

Da domani giovedì 14 settembre torna il tradizionale appuntamento con il Festival de l’Unità a La Querce, negli spazi del Circolo Arci “I Risorti” di via Firenze, 323. Ogni giorno incontri, dibattiti, spettacoli e specialità gastronomiche.

“La nostra è stata un’estate di mobilitazione, un’estate in cui il Partito Democratico pratese è stato presente in tanti territori - sottolinea Marco Biagioni, segretario del Pd di Prato -. Oltre al grande ritorno della festa provinciale, ci siamo impegnati nell’organizzazione della festa di Casale e dei comuni medicei e, ora, in quella de La Querce. Il Pd si conferma un partito di prossimità, aperto, popolare, che intende promuovere il più possibile la partecipazione della cittadinanza alle discussioni sul futuro della città, dei paesi, delle frazioni. Un grande ringraziamento va alle volontarie e ai volontari che in queste settimane hanno permesso questa grande mobilitazione”.

“La festa è ormai un punto di riferimento per gli abitanti de La Querce e non solo- afferma Marco Sapia, capogruppo Pd in consiglio comunale -. Come ogni anno questo appuntamento segna idealmente l’apertura del dibattito politico autunnale, con incontri che si concentreranno su Prato, sulla Toscana, sui temi del lavoro e del sociale. Tanti gli ospiti a cominciare dal segretario regionale Emiliano Fossi, alla consigliera regionale Ilaria Bugetti, al sindaco di Prato Matteo Biffoni; proprio con il primo cittadino faremo un bilancio di questi dieci anni di mandato. Ogni sera, come ogni festa che si rispetti, tanta musica e buona cucina”.