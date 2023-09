13.09.2023 h 10:10 commenti

A La Briglia nuova edizione del Torneo dei Rioni con gare sportive e non solo

Dal 14 al 17 settembre organizzato dal Circolo La Spola d'oro a La Briglia che vede contrapporsi in varie gare i rioni Fornace, Frantoio, Malaparte e Moro. La novità di questa edizione è il tiro al Bersaglione

Dal 14 al 17 settembre torna il consueto appuntamento con il Torneo dei Rioni organizzato dal Circolo La Spola d'oro a La Briglia che vede contrapporsi in varie gare i rioni Fornace, Frantoio, Malaparte e Moro. La novità di questa edizione è il tiro al Bersaglione gara di destrezza e agilità , mentre restano un appuntamento fisso il torneo di calcetto e la caccia al tesoro.

Venerdì sera sarà dedicata ai festeggiamenti dei 40+1 anni della Spola d’oro e sarà presentato l’ultimo libro di Giuliano Scabia “Dialoghi segreti di Paesi”

Sabato 16 delle quattro opere di Riciclarte in Briglia, realizzate nei Rioni esclusivamente con materiali riciclati.

La domenica pomeriggio una gara nella gara: ogni rione organizzerà un gioco a sorpresa per gli altri tre e chi avrà risultati complessivamente migliori si aggiudicherà la gara. Contemporaneamente una terza giuria assegnerà ulteriori punti in base alla bellezza e originalità dei giochi organizzati. A seguire dopo la cena dei Tortelli s gli “Spettacoli dei Rioni” e la premiazione del vincitore al termine della finale del torneo di calcetto.

