08.03.2019 h 19:17 commenti

A Iolo la cittadella del nuoto: ecco come sarà la piscina olimpionica

Vasca di 50 metri con una tribuna da 600 posti e il collegamento con la piscina esistente che sarà utilizzata anche per il riscaldamento degli atleti. Un costo di 7 milioni finanziato con bandi europei

a.a.

A Iolo sorgerà la cittadella del nuoto; una piscina olimpionica di 50 metri, una vasca per il riscaldamento, una tribuna da 600 posti e una zona bar. Il progetto è stato presentato ieri sera 8 marzo, alle associazioni sportive per una seconda revisione, la prima è avvenuta qualche mese fa su un progetto elaborato dallo stesso Comune.“Una richiesta che viene da lontano – spiega il sindaco Matteo Biffoni – a cui finalmente possiamo dare una risposta. Non solo servirà a dare una casa a tutte le società sportive natatorie impegnate in vari campionati, ma sarà anche un polo d’attrazione per un turismo sportivo. Con questo progetto possiamo candidarci a diventare sede di campionati nazionali e internazionali”.Una struttura da 7 milioni di euro che però, contrariamente a quanto annunciato, non verrà finanziata con il ricavato della vendita del terreno di Iolo ( leggi ) ma intercettando bandi europei. I tempi sono decisamente lunghi: dopo l’approvazione serviranno almeno due anni, ma va ancora preparato il progetto esecutivo e il bando per l’aggiudicazione dei lavori. E nel mezzo ci sono le amministrative.Oltre alla nuova piscina con otto corsie approvate dalla Fim, è previsto il collegamento con l’attuale struttura natatoria che oltre a continuare a ospitare i corsi diventerebbe la vasca di riscaldamento per gli atleti impegnati in gare sui 50 metri. “Un’operazione – continua Biffoni – che una volta completata porterà ad un cambiamento di utilizzo nella piscina di via Roma che sarà aperta soltanto nei mesi estivi. Una scelta che è dovuta anche ai costi eccessivi di manutenzione in versione invernale: tra pallone riscaldamento dell’acqua e manutenzione varia si arriva a 800 mila euro l’anno.”La gestione sarà affidata tramite un bando. Intanto a giugno inizieranno i lavori per risistemare la piscina di viale Galilei che diventerà il punto di riferimento per le gare sui 25 metri. E’ prevista anche la realizzazione di una nuova tribuna, mentre procedono i lavori per la struttura riabilitativa in via Roma . “Anche in questo caso – spiega Biffoni – daremo una doppia risposta alla città: un servizio di riabilitazione in acqua in una struttura efficiente e dall’altra la possibilità di organizzare più corsi alla Gescal, che da quando via Arcangeli è stata chiusa viene utilizzata anche per scopi terapeutici”.