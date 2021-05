22.05.2021 h 09:45 commenti

A giugno vaccinazioni anche in farmacia, firmato l'accordo in Regione

Saranno utilizzati il Pzifer e il Johnson&Johnson. Il farmacista gestirà direttamente l'agenda e rilascerà anche il certificato vaccinale. L'elenco delle farmacie aderenti verrà pubblicato nei prossimi giorni

Entro il dieci di giugno anche i farmacisti potrebbero iniziare a vaccinare. Il condizionale è, come sempre, d'obbligo sia perchè la delibera arriverà in giunta regionale lunedì 24 maggio, sia perché tutto è subordinato alla quantità di vaccini che arriveranno in Toscana. Verranno utilizzati il Pzifer, che ora può essere conservato in frigorifero per tempi più lunghi dei 5 giorni iniziali e il Jonshon&Jonshon. Il farmacista, che ha frequentato un corso per diventare vaccinatore, gestirà direttamente le prenotazioni e poi rilascerà il certificato.

“Un accordo importante – ha sottolineato Sergio Bottari, presidente provinciale e regionale di Federfarma – che ancora una volta vede le farmacie a servizio dei cittadini. I tempi sono stati più lunghi del previsto ma ora siamo arrivati a fine del percorso”. L'elenco delle farmacie che aderiranno alla campagna vaccinale verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito della Regione Toscana, da quel momento si potrà prenotare il vaccino; il farmacista proporrà al paziente una data che poi verrà confermata nel giro di poco tempo. Resta ancora da capire se chi ha si è già prenotato sul portale dell' Asl potrà prenotarsi in farmacia, oppure se il servizio riguarderà solo chi non ha ancora fissato la data del vaccino. Ovviamente si seguirà l'ordine anagrafico stabilito dalla Regione.

L'accordo prevede anche un canale preferenziale con il 118 che interverrà in caso di reazioni da parte del paziente. Per vaccinare è necessario anche che sia a disposizione uno spazio separato da quello della vendita, così qualcuno sta pensando di vaccinare durante gli orari di chiusura, oppure di allestire deegli spazi coperti all'esterno. Intanto sta per concludersi la convenzione per lo screening dedicato a studenti e famiglie, mentre sono in costante aumento le richieste da parte dei cittadini di eseguire tamponi rapidi, probabilmente nella prospettiva di partire per qualche breve viaggio anche all'estero.

Lunedì prossimo dovrebbe essere annunciato dalla Regione anche il via libera alla somministrazione dei vaccini da parte degli odontoiatri, mentre giovedì scorso è stato siglato l'accordo con i medici di medicina generale.

alessandra agrati