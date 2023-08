23.08.2023 h 11:27 commenti

A giro per la città ma dovrebbero stare in carcere, scoperti dalla polizia. Ora sono alla Dogaia

Le Volanti hanno identificato due uomini su cui gravavano altrettanti ordini di carcerazione

Nelle ultime 24 ore sono due gli uomini accompagnati alla Dogaia dalla polizia in esecuzione di ordini di carcerazione. Si tratta di un 38enne del Bangladesh, residente a Napoli, e di un trentenne pratese. Il primo, che deve scontare un periodo di 20 mesi, aveva in carico la revoca di un provvedimento di sospensione dell'ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Ravenna emesso nel novembre del 2022.

E' stato sottoposto a controllo da una Volante in via Amendola alla luce del suo atteggiamento sospetto. Il secondo è stato individuato questa notte in via di Gello durante il controllo del territorio. Alla vista della Volante, l'uomo è uscito dal suo mezzo e ha cercato di fuggire senza successo per evitare l'identificazione. Dalle banche dati è emerso che il trentenne aveva a carico un provvedimento di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con l'applicazione della custodia cautelare in carcere emessa questo mese dalla Corte d'appello di Firenze.



