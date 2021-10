05.10.2021 h 15:28 commenti

A giro in centro storico su una carrozza trainata da cavalli. I 5 Stelle: "Il Comune lo vieti"

L'iniziativa, che vuole fare un tuffo nella Prato ottocentesca, è in programma sabato prossimo ed è organizzata dall'associazione Fare Arte. La consigliera La Vita attacca: "Il Regolamento a tutela degli animali vieta queste cose"

L'iniziativa viene però bocciata dalla consigliera comunale dei 5 Stelle Silvia La Vita: "Il Comune di Prato - dice - si è dotato, già dalla scorsa legislatura, di un Regolamento sulla tutela ed il benessere degli animali molto stringente, dopo un lungo lavoro sia delle Commissioni consiliari competenti che degli uffici tecnici. Lavoro che ha avuto tra l'altro un costo per tutta la collettività. Il Regolamento vieta qualsiasi forma di intrattenimento e spettacolo (circhi a parte) con uso di animali. Peccato che il Comune di Prato sia il primo a non rispettarlo, concedendo addirittura il patrocinio ad un'iniziativa che prevede per sabato prossimo un giro in carrozza trainata da cavalli nel centro storico".

"Numerosi comuni stanno lottando da tempo per vietare l'uso di carrozze e cavalli nei centri storici - insiste La Vita -. Noi che non avevamo almeno questo problema decidiamo di darne l'avvio, andando contro il Regolamento che il Comune stesso ha varato. Chiediamo dunque all'assessora Sanzò di intervenire e bloccare questa iniziativa, rispettando il Regolamento in essere".

Una girata in centro storico a Prato come si faceva nell'800, vale a dire a bordo di una carrozza trainata da cavalli. E' quanto sarà possibile fare sabato 9 ottobre, dalle 15,30, grazie all'iniziativa promossa dall’associazione culturale FareArte, in collaborazione con l‘associazione “La Ciompa” di Vainella, il Cral Usl Prato e il supporto del Comune e dell’Associazione nazionale carabinieri di Prato.La passeggiata si snoderò per le vie del centro, illustrata da una guida professionale, con l’ausilio di radioguide, per rievocare la storia e la vita delle più prestigiose famiglie pratesi dell’Ottocento e dei primi del Novecento. Sarà possibile assaporare l’atmosfera di quei tempi, prima dell’avvento delle auto, per un’esperienza davvero originale. I posti sono limitati.Per partecipare occorre prenotarsi, inviando un messaggio a segreteriafarearte@gmail.com , o al 335 5312981. Le iniziative sono realizzate in ottemperanza alle disposizioni anti-covid.