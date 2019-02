19.02.2019 h 10:47 commenti

A gennaio record di ingressi e di prestiti per la biblioteca di Poggio a Caiano

L’assessore Mari è soddisfatto: “Un motivo in più per estendere l'orario di apertura e aumentare il numero di nuove acquisizioni”

Sono 1.207 gli accessi registrati nello scorso gennaio alla biblioteca comunale “Francesco Inverni”: si tratta del picco massimo da gennaio 2013 ad oggi. Sempre nel mese di gennaio, inoltre, si è registrato il record anche del numero di prestiti effettuati dalla biblioteca ospitata alla Scuderie medicee: 621 in totale.

“Si è trattato del mese con la più alta affluenza di sempre – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Poggio a Caiano Giacomo Mari - Un motivo in più per impegnarci ad estendere ulteriormente l'orario di apertura ed a aumentare il numero di nuove acquisizioni, garantendo così un servizio più esteso ai tanti studenti che ogni giorno scelgono la nostra biblioteca per andare a studiare e una maggiore flessibilità e nuove occasioni alle tante persone che la frequentano per i prestiti e per le consultazioni. Un ringraziamento sentito a tutto lo staff della biblioteca che segue con passione e professionalità un bene comune così apprezzato”.