29.11.2022 h 16:59 commenti

A gennaio la gara d'appalto per la casa della salute di San Paolo

Attraverso l'indebitamento l'Asl coprirà gli oltre 2 milioni di euro di extra costo derivato dall'aumento dei prezzi delle materie prime

(e.b.)

La casa della salute di San Paolo andrà in gara d’appalto a gennaio. Lo fa sapere l’Asl Toscana centro che sta effettuando gli ultimi ritocchi al progetto esecutivo e che ha trovato copertura, attraverso l’indebitamento, all’aumento del costo complessivo del progetto. Si tratta di 2,2 milioni di euro (inizialmente era 1,8 ma è lievitato ancora) che porta il quadro economico complessivo da 4,3 milioni a circa 6,5 milioni di euro. Il resto della somma è coperto da fondi statali ex articolo 20.Una notizia attesa dal popoloso quartiere di San Paolo e da tutta la zona ovest della città.Partito come distretto, in sostituzione di quello chiuso otto anni fa, il progetto della nuova struttura sanitaria si è trasformato poi in una vera e propria casa della salute. Sorgerà nel terreno del Comune in via Vivaldi e nei suoi 1800metri quadrati ospietrà ambulatori di medici di medicina generale, diagnostica, guardia medica, consultorio e salute mentale.La gara d'appalto durerà sei mesi. Aggiungendo le procedure per scegliere chi tra i partecipanti presenta l'offerta tecnico-economico migliore si arriva a otto mesi. Dunque i lavori dovrebbero essere affidati tra la fine dell'estate e l'inizo dell'autunno. Una bella notizia per il sindaco Matteo Biffoni che ha lavorato alla concretizzazione del progetto sin dall'inizio del suo primo mandato: "Finalmente ci siamo. Con calma, pazienza e perseveranza riusciamo ad arrivare in fondo e a far partire anche questo cantiere che oltre ai tempi pazzi della burocrazia ha dovuto affrontare un aumento dei costi a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime. Riconosco a l direttore generale dell'Asl, Paolo Morello Marchese, di essere stato di parola nel prendesri l'impegno di dare priorità a questo progetto e quello della palazzina del Santo Stefano. Per entrambi l'Asl si è accollata le spese aggiuntive che il rincaro generale dei prezzi dei materiali ha comportato. Lo ringrazio della serietà e dell'attenzione che ha dimostrato a Prato. Finalmente ci siamo anche perchè su San Paolo c'è già il permesso a costruire".Salvo imprevisti e intoppi che negli appalti non possono mai essere esclusi, Biffoni dovrebbe vedere la posa della prima pietra prima della fine del suo secondo e ultimo mandato. L'attivazione della struttura invece, la lascierà in eredità a chi verrà. I lavori infatti, dovrebbero durare oltre un anno.Per quanto riguarda l'assegnazione del cantiere per la costruzione della nuova palazzina del Santo Stefano, la procedura è stata congelata perchè la seconda classificata, la Nigro Costruzioni di Prato, ha chiesto la verifica dei punteggi assegnati che è in corso. A breve gli uffici tecnici dell'Asl dovrebbero decidere in via definita se affidare o meno i lavori alla vincitrice, la romana Nbi.