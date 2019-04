23.04.2019 h 14:38 commenti

A fuoco un'auto parcheggiata nel giardino di un'abitazione, paura in via Bigoli

L'incendio è divampato poco dopo le 13.30. Sul posto i vigili del fuoco che in pochi minuti hanno domato le fiamme. Accertamenti per risalire alle cause del rogo

Un incendio ha completamente distrutto un'auto parcheggiata nel giardino di un'abitazione in via Bigoli, a Iolo. Le fiamme sono divampate qualche minuto dopo le 13.30 di oggi, martedì 23 aprile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco immediatamente avvertiti. Il rogo è stato spento in pochissimo tempo e tutta l'area è stata bonificata. Nessun altro danno materiale né conseguenze per le persone. In corso di accertamento le cause.



Edizioni locali collegate: Prato

