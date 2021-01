31.01.2021 h 16:14 commenti

A fuoco il campo sportivo di Maliseti, i danni sono ingenti

L'allarme è stato dato alle 14 di oggi. Sul posto sono sopraggiunti la polizia e i vigili del fuoco. La colonna di fumo nero era visibile da lontano

Momenti di paura nel primissimo pomeriggio di oggi, 31 gennaio, al campo sportivo di Maliseti in via Caduti senza Croce per un incendio scoppiato nei pressi degli spogliatoi.L’allarme è stato dato attorno alle 14. Fortunatamente non era presente nessuno quando le fiamme hanno avvolto il casottino, con ogni probabilità per un problema alla caldaia, anche se gli accertamenti dei vigili del fuoco sono tuttora in corso.Una densa colonna di fumo nero si è alzata dall’impianto, ben visibile anche da lontano.Sul posto sono sopraggiunti la polizia e vigili del fuoco che dopo aver domato l’incendio stanno mettendo in sicurezza l’impianto. I danni sono ingenti. In particolare ad andare distrutti sono stati due gazebo e una struttura in legno mentre anche il locale adibito a magazzino ha subito molti danni. L'intervento dei vigili del fuoco si è cponcluso verso le 16.30. Sul posto si è recato anche il sindaco Matteo Biffoni per un sopralluogo.