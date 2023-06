13.06.2023 h 14:57 commenti

A Francesco Nuti saranno intitolati gli spazi di Manifatture Digitali Cinema

Lutto cittadino per il giorno del funerale, il 15 giugno, che sarà celebrato in forma strettamente privata a San Miniato al Monte

Francesco Nuti con un altro personaggio pratese, Roberto Benigni

Si svolgeranno in forma strettamente privata, a San Miniato a Monte, i funerali di Francesco Nuti, ma la città di Prato si unisce al cordoglio proclamando il lutto cittadino per quella data, giovedì 15 giugno. Un giorno di dolore che precederà i tanti momenti di celebrazione e ricordo dell'attore e regista: per Nuti è prevista la commemorazione al prossimo Consiglio Comunale di giovedì 22 giugno. Prato lo ricorderà anche attraverso l'intitolazione di uno dei luoghi più significativi: Manifatture Digitali Cinema.

Una decisione unanime tra il sindaco di Prato Matteo Biffoni, l'assessore alla Cultura Simone Mangani e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in accordo con Stefania Ippoliti direttrice di Toscana Film Commission. "Nuti è figlio di questa città, ne è stato un ambasciatore e un simbolo, con la sua delicata comicità, la sua voce inconfondibile e i suoi occhi profondi - ha ricordato il sindaco Matteo Biffoni -. E' stato capace di portare sul grande schermo la Prato del lavoro, della spola che batte e della lupa, con quella poesia che solo lui aveva. Un campione vero, un uomo e un attore mai caduto nell'oblio anche nei momenti più difficili e che Prato e la Toscana ricorderanno così, dedicando a lui uno dei luoghi più belli e significativi per il cinema e per la città. Un'intitolazione direi naturale, per chi ci ha dato tante emozioni".

“Un modo per ricordare un grande protagonista del cinema, simbolo della più intelligente comicità toscana. Non basterà certo per colmare il vuoto che ci ha lasciato, ma è il giusto omaggio per ricambiare l’affetto profondo che Francesco anche nei momenti più difficili, ha sempre manifestato nei confronti della sua terra”. Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, annuncia la decisione di dedicare a Francesco Nuti le Manifatture Digitali Cinema di Prato, la struttura regionale che con i suoi servizi innovativi sostiene e promuove le produzioni cinematografiche e audiovisive. “Questa struttura d’ora innanzi porterà il suo nome – spiega Giani – È la scelta giusta per riportare questo grande talento nella sua città, ma anche per richiamare alcuni aspetti del percorso artistico e creativo di Francesco Nuti. Da quando sono nate, infatti, Manifatture Digitali sono servite anche come incubatore di lavori che in modo più o meno diretto discendono dalla generazione di attori e registi di cui Nuti è stato protagonista. Senza dimenticare che questa realtà propone opportunità di alta formazione per chi vuole lavorare nel settore, coniugando professionalità all’avanguardia con lo spirito del laboratorio di una volta. Una fucina di creatività dove si impara facendo, lasciandosi ispirare da un maestro. E sono sicuro che Francesco Nuti, col suo percorso dagli spettacoli dei Giancattivi alla regia, continuerà a ispirare e a essere punto di riferimento per gli artisti delle nuove generazioni”

Concorde anche l'assessore Simone Mangani che in questi anni, con l'assessorato alla Cultura, ha organizzato gli eventi in occasione del compleanno dell'artista: "Francesco Nuti è stato amatissimo dal pubblico, dalle persone, da molti suoi colleghi e - mi permetto - anche dalla sua città. Intitolare Manifatture Digitali Cinema è una dedica ed un primo, importante, passo".



