06.07.2019

A Firenzuola, bene i centauri del Moto Club Prato

Prima vittoria per la squadra Juniores, bene anche i 'grandi'

Lo scorso fine settimana è stato ricco di soddisfazioni per i piloti del Moto Club Prato. A Firenzuola (FI) si è disputata la 3^ prova del campionato toscano minienduro ed enduro. La manifestazione perfettamente organizzata dal locale moto club ha visto al via oltre 300 piloti ed i centauri del Moto club Prato hanno riportato dei grandi risultati: il sabato nel minienduro la squadra juniores ha conquistato la prima vittoria del 2019 dopo 2 secondi posti, confermando come la “cantera” pratese, che ha come base l’area messa a disposizione dal Comune di Montemurlo, sia una vera eccellenza. Nell’individuale Matteo Giuliani (Yamaha 85) è arrivato secondo di classe, Francesco Barni (Yamaha 65) 3°, Leonardo Santini (KTM 85) 4° (KTM 85), Alberto Magni (KTM 65) 5°, Niccolò Pasquini (KTM 125) 6°, Leonardo Mazzoni 7° (KTM 85) e per Cosimo Pasquini (KTM 85) un buon 8° posto.

La domenica è stato il turno dei seniores. I piloti lanieri hanno ottenuto due grandi successi con Marco De Felice (Honda 250 2T) e con Massimiliano Bacchetti (Beta 250 2T) finalmente a podio Mirko vandelli su Honda 450 4T che conquista uno splendido secondo posto, podio anche per il cadetto Tommaso Di Francesco (KTM 125), ottimo 4° Ilario Taddei (Honda 205 4T) e 6° Luca Balestri (Honda 250 4T). Negli ultraterritoriali ottimo secondo posto per Maurizio Santi, Francesco Taddei 6° e Fabio Federighi 10°.