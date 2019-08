07.08.2019 h 08:07 commenti

A Ferragosto pulizia strade solo in centro e nelle aree interessate da manifestazioni

Stop allo spazzamento anche nei comuni della provincia. Regolare invece il servizio di raccolta porta a porta

Alia Servizi Ambientali spa informa che nei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano e Vernio il servizio di spazzamento strade con divieto di sosta sarà sospeso unicamente nella giornata di giovedì 15 agosto.

A Prato, il giorno di Ferragosto, saranno assicurati interventi di pulizia esclusivamente nel centro storico e nelle aree interessate da manifestazioni. Il servizio di raccolta rifiuti “porta a porta”, in tutti i comuni pratesi, sarà effettuato regolarmente anche il 15 agosto. Come già annunciato per il resto del mese di agosto lo spazzamento strade sarà invece regolare secondo il calendario previsto. Attenzione, quindi, a non lasciare l'auto in sosta nei periodidi divieto.

