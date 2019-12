23.12.2019 h 10:59 commenti

A febbraio entra in servizio l'ambulanza veterinaria grazie ad Earth e Misericordia

Il mezzo, attrezzato a misura d'animale, sarà a disposizione 24 ore su 24 su richiesta dei cittadini ma potrà essere attivato anche in caso di emergenza veterinaria

Arriva a Prato un servizio di ambulanza ad hoc per gli animali feriti o bisognosi di cure. A gestirlo è l'associazione Earth Prato, da tempo impegnata sul territorio anche con le guardie zoofile.

Il mezzo di soccorso, attrezzato come un vera ambulanza a misura d'animale, sarà operativo da Febbraio 2020 in collaborazione con la Misericordia di Prato e si occuperà del trasporto di animali domestici alle cliniche veterinarie per conto di quei cittadini che non hanno possibilità di spostarsi autonomamente perché anziani, disabili, privi di auto o impossibilitati per lavoro. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 e potrà essere attivato anche in caso di emergenza veterinaria.

“L’innovativo progetto - spiega cristiano Giannessi, presidente di Earth Prato - sarà il fiore all’occhiello di una città sempre più a misura di animali e volta, ogni giorno, a migliorare ed implementare i servizi a favore degli animali e della cittadinanza. Il nostro intento è quello di portare in città un servizio che riteniamo indispensabile: fornire assistenza a tutti coloro che per motivi di lavoro o che per mancanza di un mezzo proprio non riescono a garantire al proprio pet le cure necessarie. In una società come la nostra nella quale si conta la presenza di almeno un animale domestico in molte famiglie, non attrezzarsi per far fronte alle esigenze degli stessi è una mancanza che Earth si è sentita di dover rimediare".

Attraverso un numero di telefono sarà possibile prenotare il mezzo per trasportare il proprio animale dal veterinario o a fare la toilette. Questa la prima fase del progetto, ma l'ambizione di Earth è quella di attivare, il più velocemente possibile, anche un vero e proprio pronto intervento. "Attraverso la collaborazione con le strutture veterinarie di zona - prosegue Giannessi - e potendo contare sul loro appoggio vorremmo mettere l'ambulanza a disposizione delle emergenze per soccorrere animali che necessitano di un intervento sul posto".