21.04.2022 h 17:11 commenti

A Fabbrica in Pedavena uno dei big del rock italiano: sul palco Federico Poggipollini

Stasera il concerto dello storico chitarrista di Ligabue che sarà preceduto dalle esibizioni di I malati immaginari e Manleva

Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue e uno dei big del rock italiano, sarà stasera 22 aprile a Prato per esibirsi a Fabbrica in Pedavena, il locale di via Galcianese. Prima del concerto di Poggipollini, sul palco saliranno I malati immaginari e Manleva per una serata di grandissima musica live.

Federico Poggipollini, bolognese di nascita, ha mosso i primi passi con i Litfiba per poi legare il proprio nome a un altro grande artista del rock mainstream italian: Luciano Ligabue. Poggipollini entra infatti dal 1994 in pianta stabile nella band del Liga di cui fa ancora parte. Negli anni ha affiancato a questa un’importante carriera solista e nel marzo 2021 è uscito il suo nuovo album “Canzoni Rubate” dove celebra con curiosità il suo amore per la musica, ricercando nella rielaborazione di brani altrui nuove dimensioni sonore che propone utilizzando molteplici soluzioni.

L'appuntamento di stasera a Fabbrica in Pedavena è a partire dalle 21.30.