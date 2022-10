27.10.2022 h 15:35 commenti

A Fabbrica in Pedavena una domenica consacrata alla griglia

Il menù messo a punto dagli chef esalta una delle preparazioni tipiche dalla tradizione toscana. E insieme al cibo un ricco calendario di eventi da stasera fino alla notte di Halloween

E' la griglia la grande protagonista del pranzo evento organizzato per domenica 30 ottobre a Fabbrica in Pedavena, la birreria di via Galcianese 23/c al Pino che unisce il piacere dello stare insieme, il buon cibo e la birra artigianale delle Dolomiti, con gli spettacoli e i concerti. Gli chef, per l'occasione, hanno ideato un menù che esalta una delle cotture tradizionali della cucina toscana: la scelta delle pietanze parte con polenta alla griglia su fonduta di pecorino e porcini, per poi proseguire con lo spiedo toscano, a base di salsiccia, pane, patata, fegatello e scamerita. Spazio poi alla regina della tavola: la fiorentina di Scottona, servita con le patate arrosto. E per finire verdure grigliate con tomino. Un menù da leccarsi i baffi e un'occasione imperdibile per golosi e buongustai che potranno abbinare i prodotti grigliati alla birra artigianale made in Pedavena.

Ma non c'è solo cibo nel calendario di eventi di questo lungo finesettimana, che sconfina nel ponte di Ognissanti. Si comincia stasera venerdì 28 ottobre con il live di Elton Novara, cantautore e polistrumentista di Milano, che salirà sul palco a partire dalle 23. Domani sabato si rinnova l'appuntamento con il dj set proposto da Luca di Venere dj e, per finire, lunedì 31 ottobre l'immancabile evento legato alla notte di Halloween con "Birretta o scherzetto?".

Per info e prenotazioni si può chiamare lo 0574966269.

