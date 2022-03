31.03.2022 h 10:56 commenti

A Fabbrica in Pedavena si rinnova l'appuntamento con il "Pranzo del contadino"

Domenica un menù speciale con i prodotti a km zero del Salumificio Mannori e dell'azienda agricola Felice Agricoltura. Il tutto accompagnato dalle migliori birre delle Dolomiti

A Fabbrica in Pedavena si rinnova l'appuntamento con i piatti preparati con le migliori materie prime del territorio pratese che, per l'occasione, si sposano con le migliori birre delle Dolomiti. E stavolta in cattedra saliranno il Salumificio Mannori e Felice Agricoltura con i loro prodotti genuini e made in Prato.

La seconda edizione de "Il pranzo del contadino" è fissata per domenica prossima 3 aprile nel locale in via Galcianese 23c a Prato riuscito a diventare, nel giro di pochissimo tempo, uno dei punti di riferimento del mangiare e bere bene in città.

"Il pranzo del contadino" nasce da un'idea di Alessandro Rubino che ogni volta coinvolge le aziende del territorio con lo scopo di fornire ai partecipanti il meglio della gastronomia pratese. L'idea è quella di unire alcune delle specialità della filiera corta e della nostra tradizione alla selezione delle birre, che sono espressione dell’esperienza e della tradizione di Pedavena, con tutta l’attenzione alle materie prime.

Il pranzo di domenica (costo 25 euro escluse bevande, info e prenotazioni 0574966269) si articolerà con questo menù: Tagliere del Mannori con Mortadella del Mannori con pistacchio, Prosciutto Nazionale del Mannori e Pancetta tesa arrotolata con guanciale; Ravioli ricotta e spinaci (Felice Agricoltura); Hot Dog con wurstel artigianale di manzo di Calvana (Salumificio Mannori); Pane al farro (Felice Agricoltura); Mousse allo yogurt con frutti rossi.

(a cura Ufficio commerciale, info commerciale@notiziediprato.it)