A Fabbrica in Pedavena "Aspettando Sanremo" con i Jalisse

Domenica nel locale di via Galcianese il concerto del duo che nel 1997 trionfò sul palco dell'Ariston con "Fiumi di parole". Domani e sabato in programma dj set con Lucille Dj e Luca di Venere

E' tutto all'insegna della musica il fine settimana di Fabbrica in Pedavena, che culminerà con l'evento in programma domenica sera 29 gennaio quando sul palco del locale di via Galcianese saliranno i Jalisse, storico duo salito agli onori della ribalta con la vittoria a Sanremo nel 1997, quando portarono sul palco dell'Ariston la canzone "Fiumi di parole". Non a caso la serata in Pedavena con i Jalisse si intitola proprio "Aspettando Sanremo", giocando sul fatto che tra pochi giorni partirà la kermesse musicale ma anche sulla circostanza che dal momento della vittoria le porte di Sanremo si sono chiuse, in maniera incomprensibile, per i Jalisse. Che, da parte loro, non si arrendono e hanno annunciato che continueranno a candidarsi per un posto tra i big, dunque... aspettando Sanremo.

Il programma in musica della Fabbrica si apre domani sera 27 gennaio con Lucille Dj che proporrà la sua selezione musicale che spazia tra i vari generi. mentre sabato 28 sarà un volto ormai noto per i frequentatori del Pedavena, come Luca Venere dj ad animare la serata.

E domenica, come è ormai tradizione e in attesa del concerto serale dei Jalisse, torna il Giro Griglia straordinario che all'ora di pranzo porterà sulle tavole le migliori carni grigliate dagli chef della Fabbrica, naturalmente accompagnate dalle birre made in Pedavena, prodotte ai piedi delle Dolomiti. Nel menù è previsto l'antipasto misto composto dal Gran tagliere da condividere e poi il giro griglia no stop dove ci si potrà abbuffare fino ad essere sazi..

Per info e prenotazioni si può chiamare lo 0574966269.

