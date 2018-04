02.04.2018 h 08:35 commenti

A Emily Wahby il Pegaso per lo sport 2017. Festa per tutta Montemurlo

L'atleta montemurlese oltre ad aver conquistato il titolo mondiale WMO di Muay Thai Pro Am è anche impegnata in alcuni progetti educativi che coinvolgono i ragazzi delle scuole

Emily Wahby, campionessa montemurlese di Muay Thai, riceverà, giovedì 5 aprile alle 16 al teatro della Compagnia di Firenze il Pegaso per lo Sport 2017. Emily, nel 2017 si è distinta in varie competizioni internazionali: in Thailandia ha conquistato il titolo mondiale WMO di Muay Thai Pro Am a e la medaglia d'oro nel torneo riservato alla Muay Thai Boram; oro anche ai campionati italiani di Muay Thai FIKBMS e sempre medaglia d'oro ai campionati europei Muaythai WMO. Nel 2018, invece l'atleta montemurlese ha vinto il titolo Italiano WAKO PRO Full contact, nella gara che si è svolta a Rieti.

“Non posso che esprimere la mia più grande soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento che la Regione Toscana consegnerà a Emily. - dice l'assessore allo sport Giuseppe Forastiero – Con il Pegaso la Regione premia i migliori atleti che non solo hanno ottenuto risultati prestigiosi dentro e fuori i confini nazionali, ma anche che si sono distinti per etica sportiva e fair play”. A questo proposito Emily Wahby all'attività agonistica ha sempre unito l'impegno per la promozione dello sport, come crescita in responsabilità e autostima, tra bambini e dei ragazzi: da alcuni anni, attraverso lo sport, porta avanti nelle scuole un interessante progetto sul bullismo, che va a lavorare sia sulle vittime che sui “carnefici” con ottimi. Infine Emily è impegnata anche in un progetto sportivo che a breve vedrà il coinvolgimento di ragazzi affetti da autismo.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus