27.07.2023 h 11:47 commenti

A duecento chilometri all'ora sulla tangenziale, identificato e multato dalla Municipale

Si tratta di un 25enne sanzionato con oltre mille euro e il decurtamento di 23 punti dalla patente che è stata ritirata. A bordo della sua Punto Abarth, sabato sera, è sfrecciato davanti ad una pattuglia di motociclisti

È sfrecciato ad elevatissima velocità a bordo della sua Punto Abarth davanti ad pattuglia del Reparto Motociclisti della Polizia Municipale che lo ha rintracciato ritirandogli la patente di guida. E' successo sabato 23 luglio alle 23.30 sul viale Chang Zhou in direzione sud. Gli agenti hanno provato a inseguirlo ma sono stati seminati visto che la vettura viaggiava a 200 km all' ora. Grazie all' incrocio dei dati del sistema di videosorveglianza cittadino, la centrale operativa è riuscita a risalire tramite la targa al proprietario: un ragazzo pratese di 25 anni.

Al giovane sono state contestate numerose infrazioni al codice della strada per un totale di oltre mille euro di sanzioni e 23 punti sulla patente, che gli è stata immediatamente ritirata per la sua sospensione che verrà disposta dalla Prefettura.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus