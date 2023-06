28.06.2023 h 11:13 commenti

Dimezzati i posti a disposizione per il corso universitario Design tessile e moda

Lo scorso anno erano oltre 300 per il prossimo saranno 150. Si accede tramite una selezione: la prima data è il 27 luglio, la seconda il 12 settembre

ll corso di laurea triennale in Design tessile e moda della Scuola di Architettura, con sede al Polo universitario di Prato, da quest’anno prevede il numero chiuso; a disposizione 150 posti rispetto agli oltre 300 dello scorso anno quando non era previsto nessun test all'ingresso.

La prova di ammissione può essere sostenuta in due date: la prima è prevista il 27 luglio, con iscrizioni entro il 30 giugno; la seconda prova si terrà il 12 settembre (termine iscrizioni, 31 agosto).

Fra gli altri corsi di laurea dell’offerta formativa Unifi – che conta 61 corsi di laurea triennali, 9 a ciclo unico e 75 i corsi di laurea magistrale – hanno sede a Prato, oltre a Design tessile e moda, anche il corso di laurea triennale in Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio e il corso di laurea magistrale in Pianificazione e progettazione per la sostenibilità urbana e territoriale della Scuola di Architettura. Inoltre, la triennale in Progettazione e gestione di eventi e imprese dell'arte e dello spettacolo della Scuola di Studi umanistici e della formazione. In totale gli studenti iscritti ai corsi al Pin sono 1.600 .

Giovedì 13 luglio si apriranno le immatricolazioni per il 2023-24 ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero dell' università di Firenze. Le iscrizioni agli anni successivi al primo partiranno l’8 settembre. tutte le informazioni sul nuovo anno accademico e quelle dedicate alle iniziative di orientamento, attive anche durante il periodo estivo, sono disponibili sul sito di Unifi.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus