A cinque anni dal rogo di via Toscana la situazione nelle fabbriche migliora: il bilancio di "Lavoro sicuro"

Il piano, entrato nella secondo fase, ha registrato un cambio di tendenza: l'80% delle imprese dopo i controlli risulta in regola, le notifiche di reato sono sensibilmente diminuite



alessandra agrati

Oltre 14 milioni di euro recuperati dall’evasione di tributi, 2 milioni su Prato, dormitori nelle fabbriche quasi dimezzati come le carenze igieniche riscontrate, notifiche di reati passate dal 69,4% al 43,8% ; questi i risultati dell'operazione "Lavoro sicuro", istituita in seguito al rogo del Teresa Moda di via Toscana, di cui oggi ricorre il quinto anniversario. “I risultati sono significativi – ha ricordatodirettore del dipartimento di prevenzione Asl Toscana centro - soltanto negli ultimi tre mesi il 50% delle aziende ispezionate è stata trovata in regola, sono diminuiti i dormitori e le condizioni degli impianti elettrici sono decisamente migliorate, ma non dobbiamo desistere. Continueremo a fare controlli puntando sulla qualità, con l’obiettivo di avviare ad aprile la terza fase con il 10% dei controlli per poi arrivare al 2021 all’ordinaria amministrazione. Potenzieremo anche gli interventi nella fascia serale e notturna”.Crescono le segnalazioni fatte al numero verde: su 71 chiamate 60 riguardano Prato, la maggior parte per la presenza presunta di dormitori. “Abbiamo fatto le verifiche, alcuni sono ancora in atto - continua Berti – ma la percentuale di irregolarità è molto bassa”.Migliaia i controlli a livello regionale che hanno anche evidenziato un cambiamento di trend: “L’80% delle aziende che sono state ricontrollate dopo le sanzioni – ha spiegato il governatore– sono risultate in regola. Possiamo parlare di un’operazione esemplare che ha coinvolto anche l’agenzia delle entrate per i controlli incrociati”.Controlli che, nel territorio pratese, hanno utilizzato anche agenti della Municipale e personale di Alia. “Un percorso lungo che sta dando i risultati, ma non si è ancora raggiunto l’equilibrio, spiega il vice sindaco– siamo ancora carenti per quanto riguarda l’applicazione del contratto di lavoro, lo sfruttamento e la presenza di tanti lavorati a cottimo, tuttavia sono 30 le segnalazioni arrivate allo sportello contro lo sfruttamento”.Tra le misure messe in piedi anche un protocollo con la Procura: “E’ stato fatto un grande lavoro per assicurare condizioni minime per non morire in azienda - ha sottolineato il procuratore capo– ma è necessario che questo modello diventi strutturale, in modo da proseguire con i controlli anche dopo il 2020, data delle elezioni regionali”.