A Chiesanuova raffica di multe dopo l'esposto di un residente, la rabbia dei sanzionati

Intervento della polizia municipale in tre strade per punire chi lascia l'auto in sosta contro il senso di marcia. La polemica: "La mattina per la pulizia strade non si è visto nessuno a multare le auto in divieto". L'assessore Leoni: "Di fronte ad un esposto siamo obbligati a verificare"

C'è l'esposto presentato da un residente della zona dietro l'intervento della polizia municipale che ha fatto arrabbiare gli abitanti di alcune strade di Chiesanuova, multati ieri sera 16 marzo per aver lasciato le loro auto in sosta contro il senso di marcia. In totale sono state sette le contravvenzioni elevate, soprattutto in via Bassi ma anche in via Wangen e in via Santorre Santarosa.

A fare arrabbiare ancora di più le persone multate è stato il fatto che ieri mattina nella zona era prevista la pulizia della strada che in alcuni tratti non è stata fatta a causa di auto lasciate in sosta, senza che in quel caso la polizia municipale fosse intervenuta. "La mattina - racconta una residente - in occasione della pulizia stradale con le auto in divieto di sosta non c'era l'ombra di un vigile. Tanto che lo sporco non è stato tolto tutto e abbiamo pulito noi davanti casa nostra. La sera, invece, si è trovato il tempo per multare le auto perché posteggiate nel senso opposto a quello di marcia".

"La cosa che ha lasciato stupefatti tutti gli abitanti che sono stati sanzionati - rincara la dose un altro dei cittadini multati - è stato il comportamento incoerente della polizia municipale, assente nella maggior parte dei casi in cui è richiesto un loro intervento, ad esempio quando molte automobili parcheggiano nelle strade durante gli orari previsti per la pulizia delle strade".

La vicenda, con le proteste dei cittadini, è arrivata sul tavolo dell'assessore alla polizia municipale Flora Leoni: "Di fronte ad un esposto - dice - non possiamo che andare a riscontrare quale sia la situazione. E' la legge che ci obbliga a farlo. E se gli agenti si trovano davanti alle irregolarità lamentate nella segnalazione del cittadino, non possono che elevare le relative multe, perché in ultima analisi l'infrazione, seppure lieve, c'è. Dispiace, riguardo a ieri, la concomitanza tra il mancato intervento della mattina con la polizia strade e quello della sera. Bisogna dire, però, che in concomitanza con la zona rossa, abbiamo dato l'input di calcare meno la mano nei controlli sulla pulizia strade proprio per il fatto che tante persone sono costrette a restare in casa. Di fronte ad un esposto, però, non possiamo evitare di effettuare i relativi riscontri".

Resta da capire quali siano i motivi che stanno dietro all'esposto presentato dal residente contro i suoi vicini di casa.