A cena in sei nella tavola calda: multa per tutti e locale chiuso per 5 giorni

Il controllo è scattato ieri al Macrolotto Zero. La pattuglia della polizia è intervenuta dopo aver sentito forti rumori provenire dall'attività che sarebbe dovuta essere chiusa

Stavano cenando insieme alla titolare di una tavola calda, nonostante i divieti imposti dal dpcm. Per questo sei cittadini cinesi sono stati sanzionati con la multa da 400 euro, mentre il locale dovrà restare chiuso per i prossimi cinque giorni. Il controllo è scattato verso le 19.30 di ieri, 10 gennaio, al Macrolotto Zero. Una pattuglia delle Volanti, transitando davanti al locale, ha sentito un forte frastuono provenire dall'interno. I poliziotti hanno quindi deciso di effettuare un controllo e hanno trovato cinque clienti e la titolare che stavano cenando allo stesso tavolo. Uno di clienti, poi, ha fornito una falsa identità e così è stato anche denunciato per il reato di sostituzione di persona. Essendo risultato irregolare in Italia, è stato poi portato in Questura e messo a disposizione dell'ufficio Immigrazione per le pratiche di espulsione.

Edizioni locali collegate: Prato

